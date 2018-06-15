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СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

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21:42   15 Июня 2018
Весь мир
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Китай введет ответные пошлины на некоторые товары из США 6 июля — СМИ

Китай введет ответные пошлины на некоторые товары из США 6 июля — СМИ

Bloomberg сообщает, что китайское правительство введет ответные пошлины на некоторую продукцию из Соединенных Штатов 6 июля.

Накануне представители Белого дома объявили, что американская сторона собирается ввести таможенные пошлины в размере 25 процентов на китайскую продукцию, которую ввозят в Соединенные Штаты, на сумму 50 миллиардов долларов. Предполагают, что они коснутся различных технологий, робототехники, промышленного оборудования, аэрокосмической промышленности, автомобилестроения и новых материалов.

После этого в министерстве коммерции КНР заявили, что все двусторонние соглашения с Америкой по торговле теряют свою силу с этого момента.

Ранее СМИ сообщили, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время беседы с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что Евросоюз «хуже Китая» в торговой сфере, когда Макрон предложил сотрудничать из-за общей проблемы в лице КНР.   

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Автор: Анастасия Аои
#сша #экономика #китай #трамп #импорт #весь мир #пошлины #макрон
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