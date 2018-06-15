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СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

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21:30   15 Июня 2018
Весь мир
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Президент Боливии назвал важным присутствие РФ в Латинской Америке

Президент Боливии назвал важным присутствие РФ в Латинской Америке

Боливийский президент Эво Моралес заявил в пятницу, что поддерживает российское присутствие в Латинской Америке, отметив, что оно очень важно по геополитическим мотивам.

Заявление президента Боливии приводит РИА Новости.

«Хочу поприветствовать эту волю, желание России сотрудничать с Боливией. Дай Бог, чтобы она вернулась во всю Латинскую Америку», - подчеркнул Эво Моралес.

Также он добавил, что поддерживает политику российского президента Владимира Путина. По словам Эво Моралеса, Боливия поддерживает, уважает и приветствует российского лидера в его поисках многополярности мира, а также присоединяется к продвигаемой Путиным политике соблюдения социальной справедливости и гарантий мира.

Президент Боливии назвал важным присутствие РФ в Латинской Америке

«Совместная работа на благо человечества всегда будет нашей ответственностью», - отметил он.

Эво Моралес также рассказал о встрече с представителями российского бизнеса, заинтересованными в инвестициях в литийное производство и о договоренностях по встречам в Боливии, которые были достигнуты.

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Автор: Александр Люблинский
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