Президент Боливии назвал важным присутствие РФ в Латинской Америке
Боливийский президент Эво Моралес заявил в пятницу, что поддерживает российское присутствие в Латинской Америке, отметив, что оно очень важно по геополитическим мотивам.
Заявление президента Боливии приводит РИА Новости.
«Хочу поприветствовать эту волю, желание России сотрудничать с Боливией. Дай Бог, чтобы она вернулась во всю Латинскую Америку», - подчеркнул Эво Моралес.
Также он добавил, что поддерживает политику российского президента Владимира Путина. По словам Эво Моралеса, Боливия поддерживает, уважает и приветствует российского лидера в его поисках многополярности мира, а также присоединяется к продвигаемой Путиным политике соблюдения социальной справедливости и гарантий мира.
«Совместная работа на благо человечества всегда будет нашей ответственностью», - отметил он.
Эво Моралес также рассказал о встрече с представителями российского бизнеса, заинтересованными в инвестициях в литийное производство и о договоренностях по встречам в Боливии, которые были достигнуты.