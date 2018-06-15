Парламент Португалии легализовал марихуану для употребления в медицинских целях

Как сообщает Pblico, за легализацию проголосовали все фракции, кроме представителей либеральной партии «Демократический и социальный центр».

Согласно закону, лекарства, изготовленные на основе каннабиса могут продаваться только по назначению врача и исключительно в случаях, когда применение других препаратов противопоказано или невозможно по каким-либо другим причинам.

Гораздо либеральнее к употреблению марихуаны около года назад отнеслись в американском штате Невада. Там ее разрешили продавать «в развлекательных целях».