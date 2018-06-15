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 Путин обсудил вопросы развития Чечни с Кадыровым 

Путин обсудил вопросы развития Чечни с Кадыровым 
Порошенко призвал лидеров G7 помочь в освобождении заключенных в РФ украинцев

Порошенко призвал лидеров G7 помочь в освобождении заключенных в РФ украинцев

 Херсонский суд разрешил взять биологические образцы у Вышинского

Херсонский суд разрешил взять биологические образцы у Вышинского
Инцидент с отключением пожарных насосов произошел на АЭС в Бельгии

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21:07   15 Июня 2018
Весь мир
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Парламент Португалии легализовал марихуану для употребления в медицинских целях

Парламент Португалии легализовал марихуану для употребления в медицинских целях

Как сообщает Pblico, за легализацию проголосовали все фракции, кроме представителей либеральной партии «Демократический и социальный центр».

Согласно закону, лекарства, изготовленные на основе каннабиса могут продаваться только по назначению врача и исключительно в случаях, когда применение других препаратов противопоказано или невозможно по каким-либо другим причинам.

Гораздо либеральнее к употреблению марихуаны около года назад отнеслись в американском штате Невада. Там ее разрешили продавать «в развлекательных целях».

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Автор: Вячеслав Каширин
#португалия #общество #весь мир #марихуана
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