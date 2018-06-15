Мы в соц.сетях:
Глава Минсельхоза Оренбуржья отстранен от должности из-за хищения 100 миллионов

Глава Минсельхоза Оренбуржья отстранен от должности из-за хищения 100 миллионов

Саратовских полицейских обвиняют в вымогательстве

Саратовских полицейских обвиняют в вымогательстве
СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

 Мужчину в футболке с портретом Сталина вынудили раздеться в киевском метро

Мужчину в футболке с портретом Сталина вынудили раздеться в киевском метро
Apple и Опра Уинфри начнут совместное производство передач — СМИ

Apple и Опра Уинфри начнут совместное производство передач — СМИ

 Главу миграционной службы Германии уволили из-за скандала с документацией

Главу миграционной службы Германии уволили из-за скандала с документацией
Глава Минсельхоза Оренбуржья отстранен от должности из-за хищения 100 миллионов

Глава Минсельхоза Оренбуржья отстранен от должности из-за хищения 100 миллионов

Саратовских полицейских обвиняют в вымогательстве

Саратовских полицейских обвиняют в вымогательстве
СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

СБУ указала провайдерам на необходимость блокировать сайты, попавшие под санкции

 Мужчину в футболке с портретом Сталина вынудили раздеться в киевском метро

Мужчину в футболке с портретом Сталина вынудили раздеться в киевском метро
Apple и Опра Уинфри начнут совместное производство передач — СМИ

Apple и Опра Уинфри начнут совместное производство передач — СМИ

 Главу миграционной службы Германии уволили из-за скандала с документацией

Главу миграционной службы Германии уволили из-за скандала с документацией
21:21   15 Июня 2018
Весь мир
60

Инцидент с отключением пожарных насосов произошел на АЭС в Бельгии

Инцидент с отключением пожарных насосов произошел на АЭС в Бельгии

Федеральное агентство по ядерному контролю AFCN сообщило, что отключение насосов в системе пожарного водоснабжения произошло на бельгийском реакторе «Тианж-2». Происшествию присвоили первый уровень по международной шкале ядерных событий из семи.

В агентстве уточнили, что событие случилось еще 7 июня. Оно не оказало влияние на безопасность работников и местных жителей. Никакой угрозы окружающей среде также не было.

Дело в том, что нужно, чтобы всегда хотя бы один из двух этих спецнасосов был доступен. В данном случае один проверяли и в это время второй стал работать нештатно, мешая испытанию. На некоторое время его сделали недоступным. Второй в итоге также оказался недоступным. В конце проверки проблему устранили.

В конце апреля неполадки произошли на АЭС «Дул» в Фландрии. Специалисты зафиксировали утечку воды в запасном трубопроводе системы охлаждения. Для проведения ремонтных работ станцию было нужно выключить хотя бы до 1 октября.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#бельгия #аэс #происшествия #чп #общество #весь мир #тианж-2
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ
Сергей Цеков напомнил, что Вашингтон поддерживал антиконституционный госпереворот в Киеве зимой 2014 года.
17:43   15 Июня 2018
63
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
85
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
64
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак Россия

Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак

21:06   14 Июня 2018
135
Самое читаемое
Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

 Украинские силовики открыли огонь по городу в ЛНР

Украинские силовики открыли огонь по городу в ЛНР

 На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 из-за долгов

На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 из-за долгов

 Международный форум «Город образования» пройдет на ВДНХ

Международный форум «Город образования» пройдет на ВДНХ