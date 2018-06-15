Инцидент с отключением пожарных насосов произошел на АЭС в Бельгии

Федеральное агентство по ядерному контролю AFCN сообщило, что отключение насосов в системе пожарного водоснабжения произошло на бельгийском реакторе «Тианж-2». Происшествию присвоили первый уровень по международной шкале ядерных событий из семи.

В агентстве уточнили, что событие случилось еще 7 июня. Оно не оказало влияние на безопасность работников и местных жителей. Никакой угрозы окружающей среде также не было.

Дело в том, что нужно, чтобы всегда хотя бы один из двух этих спецнасосов был доступен. В данном случае один проверяли и в это время второй стал работать нештатно, мешая испытанию. На некоторое время его сделали недоступным. Второй в итоге также оказался недоступным. В конце проверки проблему устранили.

В конце апреля неполадки произошли на АЭС «Дул» в Фландрии. Специалисты зафиксировали утечку воды в запасном трубопроводе системы охлаждения. Для проведения ремонтных работ станцию было нужно выключить хотя бы до 1 октября.