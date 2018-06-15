Новый статус: Минтруд объяснил увеличение пенсионного возраста женщин

В Минтруде объяснили, что повышение порога женского пенсионного возраста на восемь лет связано с изменением статуса в обществе.

Законопроекты по пенсионной реформе обнародованы на сайте профсоюзной стороны в российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В пояснительной записке к проекту об увеличении женского пенсионного возраста говорится о том, что со времен СССР изменилось все: Условия труда, рынок труда, продолжительность жизни, при этом механизм выхода на пенсию остался прежним.

Авторы проекта упомянули о гендерном равенстве, которую культивируется в современном мире, из этого следует, что возраст выхода на пенсию женщин и мужчин нужно сравнивать. Также в документе подчеркивается, что выплаты женщинам необходимо увеличить, чтобы они соответствовали мужским.

В содержании документа подчеркивается, что Россия должна учитывать международные стандарты, а многие развитые страны уже приняли решение и провели пенсионную реформу, повысив порог выхода на пенсию.