Порошенко призвал лидеров G7 помочь в освобождении заключенных в РФ украинцев

Глава Украины Петр Порошенко на встрече с послами старн-участниц «Большой семерки» обсудил итоги заседания лидеров G7, а также процесс подготовки саммитов Украина — ЕС и Украина — НАТО в Брюсселе, сообщает пресс-служба президента.

В сообщении указано, что Порошенко назвал украинский вопрос консолидирующим элементом участников «Семерки» и добавил, что важно сохранять единство в позиции по Украине. Он заявил, что Киеву необходима поддержка в восстановлении целостности государства и призвал «Клуб семи» не ослаблять антироссийские санкции.

Помимо этого Порошенко потребовал от мирового сообщества помощи в освобождении заключенных в России украинцев и рассказал об усилиях, которые предпринимаются по данной линии.