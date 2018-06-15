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Порошенко призвал лидеров G7 помочь в освобождении заключенных в РФ украинцев

Порошенко призвал лидеров G7 помочь в освобождении заключенных в РФ украинцев

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20:47   15 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Порошенко призвал лидеров G7 помочь в освобождении заключенных в РФ украинцев

Порошенко призвал лидеров G7 помочь в освобождении заключенных в РФ украинцев

Глава Украины Петр Порошенко на встрече с послами старн-участниц «Большой семерки» обсудил итоги заседания лидеров G7, а также процесс подготовки саммитов Украина — ЕС и Украина — НАТО в Брюсселе, сообщает пресс-служба президента.

В сообщении указано, что Порошенко назвал украинский вопрос консолидирующим элементом участников «Семерки» и добавил, что важно сохранять единство в позиции по Украине. Он заявил, что Киеву необходима поддержка в восстановлении целостности государства и призвал «Клуб семи» не ослаблять антироссийские санкции. 

Помимо этого Порошенко потребовал от мирового сообщества помощи в освобождении заключенных в России украинцев и рассказал об усилиях, которые предпринимаются по данной линии.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #порошенко #украина #политика #общество #g7
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