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 Херсонский суд разрешил взять биологические образцы у Вышинского

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 Херсонский суд разрешил взять биологические образцы у Вышинского

Херсонский суд разрешил взять биологические образцы у Вышинского
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20:44   15 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Херсонский суд разрешил взять биологические образцы у Вышинского

Херсонский суд разрешил взять биологические образцы у Вышинского

Агентство УНН со ссылкой на прокуратуру сообщило, что Херсонский местный суд в пятницу удовлетворил ходатайство о взятии у главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского биологических образцов.

Ранее адвокат Вышинского Андрей Доманский в интервью RT рассказал о самочувствии журналиста. По его словам, находясь в заключении, арестованному трудно соблюдать рекомендации врачей. Невозможность придерживаться предписаний привела к ухудшению состояния здоровья арестованного.

Адвокат отметил, что подзащитный не сообщал о случаях давления на него со стороны украинских правоохранителей. Также Доманский сообщил, что намерен подать апелляцию на отказ вернуть имущество Вышинскому и ходатайствовать по поводу встречи с родителями.

Херсонский суд разрешил взять биологические образцы у Вышинского

10 июня президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с украинским коллегой Петром Порошенко ситуацию с Вышинским. В разговоре президентов речь шла об обмене находящихся в заключении граждан обеих стран. По поводу Вышинского Путин заверил, что следит за ситуацией, но пока рано что-либо предпринимать, «чтобы ничего не испортить».

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Автор: Вячеслав Каширин
#путин #порошенко #украина #общество #ближнее зарубежье #вышинский
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