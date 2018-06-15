Херсонский суд разрешил взять биологические образцы у Вышинского

Агентство УНН со ссылкой на прокуратуру сообщило, что Херсонский местный суд в пятницу удовлетворил ходатайство о взятии у главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского биологических образцов.

Ранее адвокат Вышинского Андрей Доманский в интервью RT рассказал о самочувствии журналиста. По его словам, находясь в заключении, арестованному трудно соблюдать рекомендации врачей. Невозможность придерживаться предписаний привела к ухудшению состояния здоровья арестованного.

Адвокат отметил, что подзащитный не сообщал о случаях давления на него со стороны украинских правоохранителей. Также Доманский сообщил, что намерен подать апелляцию на отказ вернуть имущество Вышинскому и ходатайствовать по поводу встречи с родителями.

10 июня президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с украинским коллегой Петром Порошенко ситуацию с Вышинским. В разговоре президентов речь шла об обмене находящихся в заключении граждан обеих стран. По поводу Вышинского Путин заверил, что следит за ситуацией, но пока рано что-либо предпринимать, «чтобы ничего не испортить».