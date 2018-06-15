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 Рябков обсудил с британским послом иранскую ядерную программу

Рябков обсудил с британским послом иранскую ядерную программу
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 Путин обсудил вопросы развития Чечни с Кадыровым 

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Порошенко призвал лидеров G7 помочь в освобождении заключенных в РФ украинцев

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Инцидент с отключением пожарных насосов произошел на АЭС в Бельгии

 Рябков обсудил с британским послом иранскую ядерную программу

Рябков обсудил с британским послом иранскую ядерную программу
21:08   15 Июня 2018
Весь мир
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Рябков обсудил с британским послом иранскую ядерную программу

Рябков обсудил с британским послом иранскую ядерную программу

​​​​​Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков пообщался в пятницу с послом Великобритании в России Лори Бристоу, обсудив с ним ситуацию вокруг иранской ядерной программы и ряд других актуальных вопросов.

Также в сообщении МИД РФ говорится, что Рябков и Бристоу обменялись мнениями по вопросу реализации СВПД – Совместного всеобъемлющего плана действий относительно иранского мирного атома, а также по вопросам контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия.

Напомним: 8 мая текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения с Ираном по урегулированию многолетней проблемы в связи с ядерными разработками Тегерана, которое было заключено между Ираном и шестью странами – посредниками: Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией. Помимо выходя из Ядерной сделки с Ираном Вашингтон принял решение восстановить все санкции против Тегерана и против стран, ведущих с Ираном бизнес.

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Автор: Александр Люблинский
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