Рябков обсудил с британским послом иранскую ядерную программу

​​​​​​Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков пообщался в пятницу с послом Великобритании в России Лори Бристоу, обсудив с ним ситуацию вокруг иранской ядерной программы и ряд других актуальных вопросов.

Также в сообщении МИД РФ говорится, что Рябков и Бристоу обменялись мнениями по вопросу реализации СВПД – Совместного всеобъемлющего плана действий относительно иранского мирного атома, а также по вопросам контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия.

Напомним: 8 мая текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения с Ираном по урегулированию многолетней проблемы в связи с ядерными разработками Тегерана, которое было заключено между Ираном и шестью странами – посредниками: Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией. Помимо выходя из Ядерной сделки с Ираном Вашингтон принял решение восстановить все санкции против Тегерана и против стран, ведущих с Ираном бизнес.