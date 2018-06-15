Иранская сборная обыграла команду Марокко в матче группового этапа ЧМ

В Санкт-Петербурге завершился матч группового этапа Чемпионата мира по футболу между командами Ирана и Марокко завершился со счетом 1:0 в пользу иранских футболистов.

Единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время маракконским форвардом Азизом Бухаддузом в собственные ворота.

Перед этим оба тайма встречи прошли с ничейным нулевым счетом.

Напомним: ранее Сборные Парагвая и Египта сыграли в групповом этапе ЧМ-2018 со счетом 3:0, а матч-открытие мирового первенства между сборными России и Саудовской Аравии завершился триумфальной победой россиян со счетом 5:0.