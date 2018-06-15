Мы должны испортить им праздник — Климкин о ЧМ в России

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев должен испортить России праздник футбола. Его заявление цитирует агентство «Украинские новости».

«Мы сейчас пытаемся планировать акции так, чтобы каждый болельщик, который едет в Россию, увидел портреты Владимира Балуха, Олег Сенцова, Александра Кольченко», — сказал дипломат.

Чемпионат мира по футболу стартовал на арене «Лужники» 14 июня. В первом матче хозяева турнира встретились с командой из Саудовской Аравии. Россияне выиграли со счетом 5:0.