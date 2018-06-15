Мы в соц.сетях:
​​​​​​​Москвичей в выходные ждет теплая погода

​​​​​​​Москвичей в выходные ждет теплая погода

 Путин обсудил вопросы развития Чечни с Кадыровым 

Путин обсудил вопросы развития Чечни с Кадыровым 
Порошенко призвал лидеров G7 помочь в освобождении заключенных в РФ украинцев

Порошенко призвал лидеров G7 помочь в освобождении заключенных в РФ украинцев

 Херсонский суд разрешил взять биологические образцы у Вышинского

Херсонский суд разрешил взять биологические образцы у Вышинского
Инцидент с отключением пожарных насосов произошел на АЭС в Бельгии

Инцидент с отключением пожарных насосов произошел на АЭС в Бельгии

 Рябков обсудил с британским послом иранскую ядерную программу

Рябков обсудил с британским послом иранскую ядерную программу
​​​​​​​Москвичей в выходные ждет теплая погода

​​​​​​​Москвичей в выходные ждет теплая погода

 Путин обсудил вопросы развития Чечни с Кадыровым 

Путин обсудил вопросы развития Чечни с Кадыровым 
Порошенко призвал лидеров G7 помочь в освобождении заключенных в РФ украинцев

Порошенко призвал лидеров G7 помочь в освобождении заключенных в РФ украинцев

 Херсонский суд разрешил взять биологические образцы у Вышинского

Херсонский суд разрешил взять биологические образцы у Вышинского
Инцидент с отключением пожарных насосов произошел на АЭС в Бельгии

Инцидент с отключением пожарных насосов произошел на АЭС в Бельгии

 Рябков обсудил с британским послом иранскую ядерную программу

Рябков обсудил с британским послом иранскую ядерную программу
20:21   15 Июня 2018
Россия
37

​​​​​​​Москвичей в выходные ждет теплая погода

​​​​​​​Москвичей в выходные ждет теплая погода

Гидрометцентр пообещал жителям Москвы, что на выходных температура воздуха в российской столице поднимется выше 23 градусов.

По данным синоптиков 16-17 июня в Москве ожидается солнечная теплая погода без осадков.

«В субботу, 16 июня, в Москве ожидается 23-25 градусов тепла, без осадков. 17 июня будет 24-26 градусов, также без осадков», - прогнозирует Гидрометцентр.

Также отмечается, что во всех городах, где в ближайшие выходные пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, ожидается хорошая погода: в Калининграде, Казани и Саранске температура воздуха будет от 20 дот 24 градусов по шкале Цельсия. При этом в Саранске ожидается небольшой дождик, а в Казани и Калининграде будет ясно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #лето #общество #погода #прогноз #гидрометцентр #синоптики #ммосква #хорошая погода
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ
Сергей Цеков напомнил, что Вашингтон поддерживал антиконституционный госпереворот в Киеве зимой 2014 года.
17:43   15 Июня 2018
45
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
80
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
61
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак Россия

Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак

21:06   14 Июня 2018
131
Самое читаемое
Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

 Черчесов о звонке Путина после матча с СА: Просил играть так и дальше

Черчесов о звонке Путина после матча с СА: Просил играть так и дальше

 Астрономы впервые увидели «трапезу» черной дыры

Астрономы впервые увидели «трапезу» черной дыры

 Робби Уильямс на церемонии открытия ЧМ-2018 показал в камеру неприличный жест

Робби Уильямс на церемонии открытия ЧМ-2018 показал в камеру неприличный жест