​​​​​​​Москвичей в выходные ждет теплая погода

Гидрометцентр пообещал жителям Москвы, что на выходных температура воздуха в российской столице поднимется выше 23 градусов.

По данным синоптиков 16-17 июня в Москве ожидается солнечная теплая погода без осадков.

«В субботу, 16 июня, в Москве ожидается 23-25 градусов тепла, без осадков. 17 июня будет 24-26 градусов, также без осадков», - прогнозирует Гидрометцентр.

Также отмечается, что во всех городах, где в ближайшие выходные пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, ожидается хорошая погода: в Калининграде, Казани и Саранске температура воздуха будет от 20 дот 24 градусов по шкале Цельсия. При этом в Саранске ожидается небольшой дождик, а в Казани и Калининграде будет ясно.