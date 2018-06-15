Севастополь приступил к поставкам зерна в Сирию

Отгрузка проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между портами Тартус и Севастопольским морским портом. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Овсянников.

По словам губернатора, первое судно уже стоит на причале, установка для отгрузки смонтирована. За год только этой установкой будет перегружено около 200 тысяч тонн зерна для Сирии. Он также отметил, что в случае необходимости, чтобы снять напряженность с зерном в арабской республике, поставки могут быть увеличены.