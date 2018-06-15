Путин обсудил вопросы развития Чечни с Кадыровым 

На встрече главы РФ Владимира Путина и президента Чечни Рамзана Кадырова обсуждали вопросы развития республики, передает Дмитрий Песков.

По данным РИА Новости, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин обсудил привлекательность Чечни для инвесторов и текущие моменты развития республики.

Российский лидер передал поздравления всем мусульманам и лично поздравил Кадырова с торжеством Ураза-байрам.

Ранее Песков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином по результатам саммита США-КНДР и денуклеаризации Корейского полуострова. Помимо этого президент принял поздравления от главы правительства Израиля Беньямина Нетаньяху с прошедшим Днем России и торжественным открытием ЧМ-2018, политики обсудили ситуации на границе сирийско-израильской границе.