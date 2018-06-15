Трамп готов встретиться с Мюллером, хоть и считает его расследование предвзятым

Проводимое специальным прокурором Робертом Мюллером расследование о якобы имевшем место вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года проводится «крайне предвзято».

Об этом в пятницу в интервью телеканалу Fox News заявил президент США Дональд Трамп, отметив при этом, что он готов встретиться с Мюллером.

«Я бы хотел встретиться с ним, но расследование, как представляется, идет очень предвзято», - подчеркнул Трамп.

Также Трамп резко раскритиковал действия бывшего главы ФБР Джеймса Коми, уволенного им год назад – в мае 2017 года – за его действия в ходе расследования в отношении бывшего госсекретаря США и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Президент отметил, что сотрудники Федерального бюро расследований хорошо работают, но руководство было «просто ужасным», и напомнил, что в ходе расследования Бюро планировало действия против избрания его президентом страны.

Говоря об этом Трамп имел в виду обнародованную переписку одного из участников слежки за Хиллари Клинтон в связи с использованием ею личного сервера при ведении деловой переписки, с его коллегой – юристом ФБЮР Лизой Пейдж.