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Порошенко призвал лидеров G7 помочь в освобождении заключенных в РФ украинцев

Порошенко призвал лидеров G7 помочь в освобождении заключенных в РФ украинцев

 Херсонский суд разрешил взять биологические образцы у Вышинского

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20:10   15 Июня 2018
Весь мир
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Трамп готов встретиться с Мюллером, хоть и считает его расследование предвзятым

Трамп готов встретиться с Мюллером, хоть и считает его расследование предвзятым

Проводимое специальным прокурором Робертом Мюллером расследование о якобы имевшем место вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года проводится «крайне предвзято».

Об этом в пятницу в интервью телеканалу Fox News заявил президент США Дональд Трамп, отметив при этом, что он готов встретиться с Мюллером.

«Я бы хотел встретиться с ним, но расследование, как представляется, идет очень предвзято», - подчеркнул Трамп.

Также Трамп резко раскритиковал действия бывшего главы ФБР Джеймса Коми, уволенного им год назад – в мае 2017 года – за его действия в ходе расследования в отношении бывшего госсекретаря США и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Президент отметил, что сотрудники Федерального бюро расследований хорошо работают, но руководство было «просто ужасным», и напомнил, что в ходе расследования Бюро планировало действия против избрания его президентом страны.

Трамп готов встретиться с Мюллером, хоть и считает его расследование предвзятым

Говоря об этом Трамп имел в виду обнародованную переписку одного из участников слежки за Хиллари Клинтон в связи с использованием ею личного сервера при ведении деловой переписки, с его коллегой – юристом ФБЮР Лизой Пейдж.

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Автор: Александр Люблинский
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