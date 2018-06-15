«Семерка» утратила практическую ценность — постпред России при ЕС

G7 выполнила свою историческую миссию, еще будучи «восьмеркой», а с момента обратного переформатирования утратила какую-то практическую ценность. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов РИА Новости.

Также дипломат добавил, что около четверти всех разговоров на саммите G7 были посвящены России.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение России в «Группу восьми» было бы полезно для всего мира. По его словам, «с Москвой лучше ладить, чем наоборот».