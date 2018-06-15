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Рябков обсудил с британским послом иранскую ядерную программу
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 Путин обсудил вопросы развития Чечни с Кадыровым 

Путин обсудил вопросы развития Чечни с Кадыровым 
Порошенко призвал лидеров G7 помочь в освобождении заключенных в РФ украинцев

Порошенко призвал лидеров G7 помочь в освобождении заключенных в РФ украинцев

 Херсонский суд разрешил взять биологические образцы у Вышинского

Херсонский суд разрешил взять биологические образцы у Вышинского
Инцидент с отключением пожарных насосов произошел на АЭС в Бельгии

Инцидент с отключением пожарных насосов произошел на АЭС в Бельгии

 Рябков обсудил с британским послом иранскую ядерную программу

Рябков обсудил с британским послом иранскую ядерную программу
19:47   15 Июня 2018
Россия
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«Семерка» утратила практическую ценность — постпред России при ЕС

«Семерка» утратила практическую ценность — постпред России при ЕС

G7 выполнила свою историческую миссию, еще будучи «восьмеркой», а с момента обратного переформатирования утратила какую-то практическую ценность. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов РИА Новости.

Также дипломат добавил, что около четверти всех разговоров на саммите G7 были посвящены России.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение России в «Группу восьми» было бы полезно для всего мира. По его словам, «с Москвой лучше ладить, чем наоборот».

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #чижов #политика #g7
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