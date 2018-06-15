Избранный президент Парагвая пригласил Путина на инаугурацию

Абдо Бенитес, победивший на президентских выборах в Парагвае, пригласил российского лидера Владимира Путина нанести визит в его страну.

Об этом в пятницу со ссылкой на самого избранного президента Парагвая сообщает РИА Новости.

«Конечно, мы его пригласили», - заявил Абдо Бенитес российским журналистам.

Бенитес добавил, парагвайские дипломаты пригласили делегацию из России посетить торжественную церемонию вступления Абдо Бенитеса на пост главы государства, которая пройдет в Асунсьоне 15 августа. При этом, по словам избранного президента, Владимир путин пообещал, что Россия пришлет на церемонию солидную делегацию.

Также Абдо Бенитес добавил, что возможное посещение Парагвая российским президентом стало бы чрезвычайно важным событием для южноамериканской страны.