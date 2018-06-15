Суд арестовал экс-главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта

Судья федерального округа Колумбия Эми Джексон постановила взять под стражу Пола Манафорта — бывшего главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN.

Причиной стали обвинения со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера. Об заявил, что Манафорт якобы предпринимал попытки оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу. В ходе разбирательства Манафорт заявил о своей невиновности и просил не арестовывать его.

Ранее CNN сообщал,Полу Манафорту грозит 305 лет тюрьмы. Процесс по делу Манафорта и его бизнес-пратнера Рика Гейтса начнется 10 июля. В октябре 2017 года они были обвинены в заговоре против США, сокрытии лоббистской деятельности в интересах Киева, а также отмывании денег.