Спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер, занимающийся делом о «российском вмешательстве» так и не смог представить ни доказательную базу, ни доводы для судебного запрета на доступ защиты к материалам расследования.

The Washington Times жестко раскритиковала автора «рашенгейта» Мюллера. Комитет спецпрокурора и ранее называли «позорным» и «незаконно назначенным», однако на этот раз он зашел слишком далеко. В ходе судебного заседания Мюллер сравнил «подозреваемых» в мнимом контакте с предвыборным штабом Дональда Трампа россиян с Усамой бен Ладеном.

Адвокат ответчика ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» (Concord Management and Consulting LLC) Эрик Дюбелье передал газете документ по судебному процессу. В нем говорится, что выступление Мюллера не поддается никакой критике, 73-летний чиновник не смог апеллировать фактами и ссылаться на подходящие судебные прецеденты, он в очередной раз отказался представить хотя бы часть доказательной базы и фактически рассказал суду вымышленную сказку о несуществующем вмешательстве.

В качестве аргументов Мюллер использовал грубые сравнения и приравнял россиян к международным террористам и торговцам наркотиков. «Рашенгейт» он поставил на один уровень с делами «Усама бен Ладена», «Американец-талибанец» («Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ) и «Двадцатый участник терактов 11 сентября 2001 года».

Мюллер продолжал упорно требовать от суда вынесения госзапрета, указывая на опыт данных процессов. Он напомнил, что тогда выносились подобные решения, невзирая на отсутствии грифа секретности на документах, содержащихся в доказательной базе.

Адвокаты назвали выступление Мюллера «базаром хитроумия», ведь хоть он и назвал реальные события, схожесть между ними и действующим процессом найти при всем желании не получится. Также они отметили неосведомленность спецпрокурора, поскольку в делах, которыми он апеллировал, запрет вынесли лишь на изначально засекреченные документы, а не на всю базу доказательства. В «рашенгейте» же нет ни одного закрытого материала.

В интервью для «Федерального агентства новостей» член-корреспондент Академии военных наук (АВН), специалист по Соединенным Штатам политолог Сергей Судаков подоплеку действий Мюллера. По его словам, демократ-спецпрокурор не имеет отношения к юриспруденции, праву и закону, он не намерен следовать правилам данных дисциплин, истинные цели заключаются лишь в политическом заявлении.

Эксперт объяснил, что прокурор пытается создать плацдарм для защиты от обвинений Демпартии, поскольку понимает, что дело скоро завершится и придется отчитываться. Он опасается, что правда раскроется, ведь «обвинения являются настолько беспардонной фальсификацией, что даже коллеги Мюллера в США возмущены происходящим».

Судаков уверен, сейчас политик будет пытаться еще больше очернить Россию, испортить имидж страны, чтобы снять с себя тень и ответственность за столь наглую ложь.