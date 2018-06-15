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19:05   15 Июня 2018
Весь мир
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Помощник Трампа Марк Шорт собирается уйти в отставку — CNBC

Помощник Трампа Марк Шорт собирается уйти в отставку — CNBC

Помощник президента США Дональда Трампа по законодательству Марк Шорт намерен вскоре подать в отставку. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Поданным телеканала, Шорт заявил коллегам, а также главе аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли, что собирается покинуть должность в конце лета.

Ранее телеканал CBS сообщил, что в конце года в отставку планируют уйти пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и ее первый заместитель Радж Шах. Сандерс это сообщение опровергла.

По данным вашингтонского Института Брукингса, в первый год пребывания Трампа на посту президента текучесть кадров в Белом доме составила 34%, что почти в четыре раза выше, чем в первый президентский год его предшественника Барака Обамы. Сейчас, когда Трамп уже приближается к середине президентского срока, текучесть кадров в Белом доме возросла до рекордного уровня в 51%.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #политика #трамп #весь мир #марк шорт
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