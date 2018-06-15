Маргвелашвили поддержал кандидатуру Бахтадзе на пост премьера Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поддержал кандидатуру парламентского большинства на пост премьера страны — исполняющего обязанности министра финансов Мамуки Бахтадзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламент Грузии 14 июня выдвинул 36-летнего Бахтадзе кандидатом на пост главы правительства. За день до этого премьер Георгий Квирикашвили подал в отставку из-за разногласий с председателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили.

Бахтадзе предстоит представить парламенту новый состав кабмина и свою программу социально-экономического развития страны, депутатам —большинством голосов выразить вотум доверия новому правительству.

По данным грузинских СМИ, Бахтадзе — близкий друг Уты Иванишвили, старшего сына лидера правящей партии Бидзины Иванишвили. Бахтадзе занимал должность директора Грузинской железной дороги с 2012 года сразу после прихода к власти партии Иванишвили. В СМИ не раз проходила информация, что под его руководством оборот компании сократился более чем в два раза. Пост министра финансов Бахтадзе получил в ноябре 2017 года.