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 Чижов: Запад не должен монополизировать демократию и права человека

Чижов: Запад не должен монополизировать демократию и права человека
19:21   15 Июня 2018
Весь мир
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Чижов: Запад не должен монополизировать демократию и права человека

Чижов: Запад не должен монополизировать демократию и права человека

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, выступая в пятницу на форуме в Афинах заявил, что РФ настроена на конструктивное сотрудничество со всеми странами, которые к этому готовы.

При этом Чижов выразил сожаление по поводу того, что часть стран утратила дипломатическую культуру, игнорируя международное право позволяет политике вмешиваться в экономические взаимоотношения и поучают всех с ними несогласных.

По словам Чижова, краеугольным камнем российской политики является то, что она никому никогда не дает уроков. В то же время Россия ожидает, что к ней также будут относиться с уважением и без презрительных поучений.

Российский постпред отметил, что Москва заинтересована в единстве и процветании Европейского союза, который является для нас самым крупным экономическим и торговым партнером. Чижов отметил, что 40% российских золотовалютных резервов хранится в евро, и проблемы в ЕС вызывают риски и неопределенность в РФ.

Также Чижов отметил, что все страны мира должны соблюдать права человека и демократию, но странам Запада не следует их монополизировать и навязывать другим государствам свое собственное мнение.

«Если ЕС не в состоянии согласиться с ценностями, которые имеет ваш близкий друг и партнёр — Россия, как он воспринимает их у представителей других цивилизаций, отличных от России?», - добавил дипломат.

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Автор: Александр Люблинский
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