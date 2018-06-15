Чижов: Запад не должен монополизировать демократию и права человека
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, выступая в пятницу на форуме в Афинах заявил, что РФ настроена на конструктивное сотрудничество со всеми странами, которые к этому готовы.
При этом Чижов выразил сожаление по поводу того, что часть стран утратила дипломатическую культуру, игнорируя международное право позволяет политике вмешиваться в экономические взаимоотношения и поучают всех с ними несогласных.
По словам Чижова, краеугольным камнем российской политики является то, что она никому никогда не дает уроков. В то же время Россия ожидает, что к ней также будут относиться с уважением и без презрительных поучений.
Российский постпред отметил, что Москва заинтересована в единстве и процветании Европейского союза, который является для нас самым крупным экономическим и торговым партнером. Чижов отметил, что 40% российских золотовалютных резервов хранится в евро, и проблемы в ЕС вызывают риски и неопределенность в РФ.
Также Чижов отметил, что все страны мира должны соблюдать права человека и демократию, но странам Запада не следует их монополизировать и навязывать другим государствам свое собственное мнение.
«Если ЕС не в состоянии согласиться с ценностями, которые имеет ваш близкий друг и партнёр — Россия, как он воспринимает их у представителей других цивилизаций, отличных от России?», - добавил дипломат.