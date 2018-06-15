Лисенок Куршик станет предсказателем исхода матчей ЧМ-2018

Российское Министерство природных ресурсов и экологии сообщило, что предсказывать исходы матчей стартовавшего накануне домашнего Чемпионата мира по футболу будет лисенок Куршик из национального парка «Куршская коса».

Как, со ссылкой на ведомство, сообщает интернет-издание «Русский запад», маленького оракула в мае текущего года подбросили на Контрольно-пропускной пункт парка на Куршской косе. Сотрудники национального парка выходили лисенка, дали ему имя и оформили документы.

Предсказания по итогу футбольных матчей ЧМ, которые будут проходить в Калининграде, Куршик будет делать, выбирая один из двух флагов стран, командам которых предстоит встретиться на поле. Первое предсказание лисенку предстоит сделать уже завтра перед матчем Нигерия – Хорватия, который пройдет на калининградском стадионе 16 июня.

«Мы уверены, что лис-прорицатель превзойдет знаменитого осьминога Пауля», - говорится в сообщении Министерства природных ресурсов и экологии России.

Напомним: накануне бегемоты Калининградского зоопарка – семейная пара Миля и Глясик – попытались предсказать результат матча-открытия мирового первенства по футболу между командами России и Саудовской Аравии. Однако их предсказание не сбылось, в матче с триумфальными счетом 5:0 выиграла российская сборная.