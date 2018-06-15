Мы в соц.сетях:
Атом, углероды и транспорт. Россия и Парагвай готовятся создать стратегический альянс

Атом, углероды и транспорт. Россия и Парагвай готовятся создать стратегический альянс

 Лисенок Куршик станет предсказателем исхода матчей ЧМ-2018

Лисенок Куршик станет предсказателем исхода матчей ЧМ-2018
Маргвелашвили поддержал кандидатуру Бахтадзе на пост премьера Грузии

Маргвелашвили поддержал кандидатуру Бахтадзе на пост премьера Грузии

 США будут поставлять пулеметы Украине для производства нового модуля

США будут поставлять пулеметы Украине для производства нового модуля
Суд арестовал экс-главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта

Суд арестовал экс-главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта

 Чижов: Запад не должен монополизировать демократию и права человека

Чижов: Запад не должен монополизировать демократию и права человека
Атом, углероды и транспорт. Россия и Парагвай готовятся создать стратегический альянс

Атом, углероды и транспорт. Россия и Парагвай готовятся создать стратегический альянс

 Лисенок Куршик станет предсказателем исхода матчей ЧМ-2018

Лисенок Куршик станет предсказателем исхода матчей ЧМ-2018
Маргвелашвили поддержал кандидатуру Бахтадзе на пост премьера Грузии

Маргвелашвили поддержал кандидатуру Бахтадзе на пост премьера Грузии

 США будут поставлять пулеметы Украине для производства нового модуля

США будут поставлять пулеметы Украине для производства нового модуля
Суд арестовал экс-главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта

Суд арестовал экс-главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта

 Чижов: Запад не должен монополизировать демократию и права человека

Чижов: Запад не должен монополизировать демократию и права человека
18:35   15 Июня 2018
Россия
58

Атом, углероды и транспорт. Россия и Парагвай готовятся создать стратегический альянс

Атом, углероды и транспорт. Россия и Парагвай готовятся создать стратегический альянс

Москва и Асунсьон готовят «большое соглашение», которое коснется стратегического альянса двух стран и двустороннего сотрудничества. Об этом в интервью РИА Новости рассказал избранный президент Парагвая Марио Абдо Бенитес.

Говоря о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, Бенитес отметил, что ему бы хотелось, чтобы после 15 августа (его вступление на пост президента) главы МИД России и Парагвая приступили к работе над развитием предложения о большом соглашении. По словам нового лидера южноамериканской республики, текст соглашения должен быть готов к его следующему визиту в Россию, уже в качестве официального главы республики.

Парагвайский политик также отметил исторический характер встречи с Путиным:

«Это первый раз, когда президенты Парагвая и России пожали друг другу руки», — заметил он.

Среди перспективных сфер сотрудничества Бинетес отметил исследования в ядерной области, геологоразведку для добычи  углеводородов, развитие гидроэлектроэнергетики и транспорта. Кроме того, лидеры говорили о возможности открытия научного центра в Парагвае. Также Асунсьон заинтересован в привлечении опыта «Газпрома» в области геологоразведки.

«Мы знаем, что в Парагвае есть и газ, и нефть, но не представляем в каких объемах», — признался Бенитес.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #парагвай #бинетес
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ
Сергей Цеков напомнил, что Вашингтон поддерживал антиконституционный госпереворот в Киеве зимой 2014 года.
17:43   15 Июня 2018
44
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

17:24   15 Июня 2018
73
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

14:04   15 Июня 2018
64
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак Россия

Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак

21:06   14 Июня 2018
130
Самое читаемое
Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

 Черчесов о звонке Путина после матча с СА: Просил играть так и дальше

Черчесов о звонке Путина после матча с СА: Просил играть так и дальше

 Астрономы впервые увидели «трапезу» черной дыры

Астрономы впервые увидели «трапезу» черной дыры

 Оренбургский министр арестован в связи с делом о  хищении 100 миллионов

Оренбургский министр арестован в связи с делом о  хищении 100 миллионов