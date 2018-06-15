Атом, углероды и транспорт. Россия и Парагвай готовятся создать стратегический альянс

Москва и Асунсьон готовят «большое соглашение», которое коснется стратегического альянса двух стран и двустороннего сотрудничества. Об этом в интервью РИА Новости рассказал избранный президент Парагвая Марио Абдо Бенитес.

Говоря о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, Бенитес отметил, что ему бы хотелось, чтобы после 15 августа (его вступление на пост президента) главы МИД России и Парагвая приступили к работе над развитием предложения о большом соглашении. По словам нового лидера южноамериканской республики, текст соглашения должен быть готов к его следующему визиту в Россию, уже в качестве официального главы республики.

Парагвайский политик также отметил исторический характер встречи с Путиным:

«Это первый раз, когда президенты Парагвая и России пожали друг другу руки», — заметил он.

Среди перспективных сфер сотрудничества Бинетес отметил исследования в ядерной области, геологоразведку для добычи углеводородов, развитие гидроэлектроэнергетики и транспорта. Кроме того, лидеры говорили о возможности открытия научного центра в Парагвае. Также Асунсьон заинтересован в привлечении опыта «Газпрома» в области геологоразведки.