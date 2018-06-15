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18:09   15 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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США будут поставлять пулеметы Украине для производства нового модуля

США будут поставлять пулеметы Украине для производства нового модуля

Украина и США запустят совместное производство боевого модуля для нужд ВСУ, а также поставок в третьи страны. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Укроборонпром».

Отмечается, что договоренность была зафиксирована в меморандуме о сотрудничестве между госпредприятием «Спецтехноэкспорт» (входит в «Укроборонпром») и одной из ведущих компаний США по производству стрелкового оружия. Наименование компании концерн не разглашает. Не называются и параметры боевого модуля. Пресс-служба заявила лишь, что он будет изготавливаться по стандартам НАТО.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #оружие #общество #ближнее зарубежье #укроборонпром
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