США будут поставлять пулеметы Украине для производства нового модуля

Украина и США запустят совместное производство боевого модуля для нужд ВСУ, а также поставок в третьи страны. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Укроборонпром».

Отмечается, что договоренность была зафиксирована в меморандуме о сотрудничестве между госпредприятием «Спецтехноэкспорт» (входит в «Укроборонпром») и одной из ведущих компаний США по производству стрелкового оружия. Наименование компании концерн не разглашает. Не называются и параметры боевого модуля. Пресс-служба заявила лишь, что он будет изготавливаться по стандартам НАТО.