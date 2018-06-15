Журналист Красовский выдвинулся кандидатом в мэры Москвы

В пятницу Антон Красовский подал документы для выдвижения столичную городскую избирательную комиссию (Мосгоризбирком).

РИА Новости со ссылкой на слова журналиста сообщило, что Красовский пошел на выборы мэра столицы самовыдвиженцем. Теперь ему предстоит собрать 40 тысяч подписей москвичей и получить одобрение 110 муниципальных депутатов. Кандидат подчеркнул, что на протяжении месяца общался с горожанами и знает, что им нужно.

Красовский родился в 1975 году в подмосковном Подольске. За годы карьеры журналистом он успел поработать в «Коммерсанте», на новостном портале «Яндекс», в «Независимой газете», а также в журнале Vogue и издательском доме Independent Media.

Сейчас журналист является директором фонда «СПИД.ЦЕНТР», который занимается проблемами ВИЧ-инфицированных и противодействует распространению вируса.