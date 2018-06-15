С Россией лучше ладить, чем наоборот — Трамп о восстановлении «восьмерки»

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что продолжает придерживаться позиции о необходимости восстановления формата «восьмерки» с участием РФ. Об этом заявил журналистам в Белом доме в пятницу.

Трамп сказал, что несколько лет назад президент России Владимир Путин был участником «того, что называлось Группой восьми». Американский лидер отметил, что, как ему кажется, было бы лучше, если бы Россия находилась в этой группе держав, а не вне ее:

«Потому что, как в случае с Северной Кореей и другими, будет намного лучше, если мы будем с ними ладить, чем наоборот».

Президент РФ прокомментировал предложение американского коллеги Дональда Трампа вернуть Россию в «восьмерку». Глава российского государства напомнил, что официально из G8 никто и не выходил.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что возвращение РФ в «восьмерку» пока не представляется возможным. Она объяснила это «аннексией Крыма» и «невыполнением минских договренностей».

10 июня на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках Шанхайской организации сотрудничества Путина попросили прокомментровать предложение Трампа вернуть РФ в «Группу восьми». Российский лидер ответил: