Fox извинился за средний палец Робби Уильямса на открытии ЧМ-2018

Телеканал Fox вел прямую трансляцию с открытия матча и не мог знать о том, что Уильямс продемонстрирует неприличный жест. С таким заявлением обратился к зрителям телеканал и принес извинения.

Выступая на арене «Лужники», певец показал в камеру средний палец во время исполнения песни Rock DJ. Кроме того, Уильямс изменил фрагмент текста — в нем появились слова «я сделал это бесплатно».

Режиссер церемонии открытия чемпионата Илья Авербух предположил, что артист хотел таким образом ответить тем британским СМИ, которые подвергли резкой критике Уильямса за его согласие участвовать в церемонии. Именно поэтому, считает Авербух, в тексте появились эти слова. Как и жест, они были адресованы британским русофобам.

В свою очередь глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников высказал мнение, что неприличный жест мог быть адресован британским таблоидам или политикам, а россиян певец «точно не хотел оскорбить».

Помимо таблоидов поступок певца осудили такие персоны как объявленный Россией в международный розыск финансист Уильям Браудер и известный своей гиперрусофобией парламентарий Стивен Доути. Первый назвал решение Уильямса спеть на открытии Мундиаля «позорным поступком, второй — «неожиданностью и разочарованием».

Открытие чемпионата мира состоялось в четверг на столичном стадионе «Лужники». В первом и единственном на тот день матче турнира российские футболисты обыграли команду из Саудовской Аравии со счетом 5:0 на глазах у наследного принца государства Аль Сауда.