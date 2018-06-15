Путин обсудил с Совбезом продление сделки ОПЕК+

Участники встречи поговорили о вопросах, которые президент РФ Владимир Путин обсуждал накануне с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, уточнил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Кроме того, глава государства рассказал постоянным представителям Совета Безопасности России о состоявшемся 9-10 июня саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае и своих встречах с лидерами других стран на полях этого мероприятия. Не обошли стороной и актуальные вопросы социально-экономического развития России, добавил представитель Кремля.

Постоянными представителями СБ РФ являются: глава российского правительства Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава СВР Сергей Нарышкин, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.