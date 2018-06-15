Глава Америки Дональд Трамп снова во всем обвинил демократов, на этот раз выяснилось, что воссоединение Крыма с Россией случилось по вине экс-президента, члена Демпартии Барака Обамы, а не потому что тысячи крымчан проголосовали за это на референдуме.

Глава Амерки Дональд Трамп снова во всем обвинил демократов, на этот раз выяснилось, что воссоединение Крыма с Россией случилось по вине экс-президента, члена Демпартии Барака Обамы, а не потому что тысячи крымчан проголосовали за это на референдуме.

Республиканец Трамп уверен, что Крым «потерял» Обама. Он объяснил, что Крым вернулся в состав России из-за слабости предшественника, который не добился уважения главы РФ Владимира Путина. Президент США добавил, что также российский лидер не уважает Украину. Таким образом американский лидер попытался объяснить, что Крым вернулся в состав РФ задолго до его прихода в Белый дом.

По его словам, отказ Обамы от применения силы в Сирии послужило тому причиной. Он напомнил, что невзирая на угрозы и предупреждения Дамаску экс-глава США так и не ввел войска в САР.

Политик отметил, что если бы не трусость Обамы, Крым никогда бы не воссоединился с Россией.

«Этого никогда не должно было произойти», — подчеркнул республиканец.

Напомним, в 2014 году за воссоединение проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов - Севастополя. При этом явка на голосовании превышала 80 процентов.