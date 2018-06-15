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14:01   15 Июня 2018
Весь мир
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Мир не может зависеть от пяти членов Совбеза ООН — Эрдоган

Мир не может зависеть от пяти членов Совбеза ООН — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь призвал к реформированию структуры ООН. По его мнению система формирования ее Совета безопасности несправедлива. Об этом сообщает агентство Anadolu.

В ходе выступления на предвыборном митинге в Стамбуле турецкий лидер заявил, что на участие в работе Совбеза должны иметь право все государства. Он добавил, что проблемы в структуре ООН не позволяют организации противостоять насущным вызовам, например «политике террора, проводимой Израилем на оккупированных землях Палестины».

Ранее Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила действия Израиля в секторе Газа. Голосование проводилось в ходе возобновленной 10-й специальной сессии ГА.

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Автор: Вячеслав Каширин
#совбез #эрдоган #оон #политика #весь мир
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