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Украинец разделся перед Тимошенко во время ее выступления

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14:12   15 Июня 2018
Весь мир
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Трамп: Иран совсем скоро вернется к переговорам по атому

Трамп: Иран совсем скоро вернется к переговорам по атому

После выхода из ядерной сделки Тегеран стал с большим уважением относиться к Вашингтону, рассказал американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

Лидер уверен, что когда-нибудь, вполне возможно, что в самое ближайшее время, Иран захочет вернуться к переговорам по ядерной программе. Тегеран действовал «очень гадко», вынудив Вашингтон выйти из существующей сделки. Но теперь иранцы прониклись большим уважением. Они не смотрят в сторону Средиземного моря, а «пытаются выжить». И это должно привести их к переговорам с американцами.

Трамп ранее обвинил Иран в нарушении ядерной сделки, после чего Штаты в одностороннем порядке покинули договор. Согласно версии Вашингтона, Тегеран, несмотря на договоренности, обогащал уран и разрабатывал запрещенное оружие.

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Автор: Юлия Халус
#сша #иран #политика #трамп #новости #весь мир #ияс
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