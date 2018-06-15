Премьер Израиля поздравил Путина с Днем России и оценил его празднование в Иерусалиме

Глава Правительства Израиля Биньямин Нетаньяху передал поздравления президенту РФ Владимиру Путину во время телефонного разговора.

Премьер выразил благодарность за проведение госприема в честь праздника в Иерусалиме, передает пресс-служба израильского правительства.

Нетаньяху присутствовал на мероприятии российского посольства, которое впервые состоялось в историческом здании Сергиевского подворья в центре Иерусалима. Таким образом, многолетняя традиция празднования в отелях Тель-Авива была завершена.

Помимо этого политик поздравил Путина с торжественным открытием Чемпионата мира по футболу. Однако основной темы беседы лидеров является урегулирование сирийского конфликта, включая ситуацию у израильских границ, передает пресс-служба Кремля.

Премьер-министр Израиля отметил День России. В честь праздника Биньямин Нетаньяху посетил Сергиевское подворье в Иерусалиме:https://t.co/dJjoTmdlpP Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/DDDrBOwleE — ТАСС (@tass_agency) 15 июня 2018 г.

Сотрудники российской дипмиссии в Израиле подчеркнули, что проведение торжества в честь дня России на территории Иерусалима не относится к чувствительной проблеме статуса города. Сергиевское подворье находится в Западном Иерусалиме, который Москва еще в 2017 году признала столицей Израиля, при этом в декларации указано, что восточную часть города в России считают столицей Палестины.