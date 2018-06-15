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 Щенки ищут дом

Щенки ищут дом
Украинец разделся перед Тимошенко во время ее выступления

Украинец разделся перед Тимошенко во время ее выступления

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14:24   15 Июня 2018
Россия
35

Щенки ищут дом

Щенки ищут дом

В приюте «Брошенный ангел» подрастают замечательные щенки.

В будущем малыши превратятся в песиков среднего размера. Четвероногие друзья - очень любознательные, и хотят познавать мир. 

У них еще нет имен, нет дома и нет хозяев.

Щенки ищут дом

Щенки ищут дом

Щенки ищут дом

Щенки ищут дом

Понравился щенок? Пишите в группу приюта для животных «Брошенный ангел» или звоните (Екатерина 89531578026) и приезжайте знакомиться.

Приют для животных «Брошенный ангел» расположен в Санкт-Петербурге. Сейчас там живут 400 кошек и 9 собак.

Реквизиты для оказания финансовой помощи:

БФ «БРОШЕННЫЙ АНГЕЛ»  ИНН: 7816279864 КПП: 781601001

Расчетный счет: 40703810555080000916

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО СБЕРБАНК РОССИИ БИК 044030653

Корсчет: 30101810500000000653

Назначение платежа : «Благотворительная помощь на содержание животных в приюте «Брошенный ангел»

Также помощь можно оказать через сайт - http://bfba.ru/pomoshh-priyutu.html

Мы уже пять лет рассказываем вам о проблемах общества, экономике, политике и войнах. И теперь хотим напомнить еще об одной войне. Ее ведут бездомные животные, они сражаются не за деньги и власть — за еду, дом и вашу любовь. Они ни в чем не виноваты и хотят дружить. 

Каждую пятницу редакция ИА «Политика сегодня»  публикует фото бездомного четвероногого. Может быть, это тот, кого вы ждете.

 

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Автор: Святослав Добрый
#приют #брошенный ангел #ищет дом
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