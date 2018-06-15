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Законопроект об утверждении Кабмином охранных границ Байкала внесен в Госдуму

Законопроект об утверждении Кабмином охранных границ Байкала внесен в Госдуму

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Украинец разделся перед Тимошенко во время ее выступления

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14:33   15 Июня 2018
Россия
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Законопроект об утверждении Кабмином охранных границ Байкала внесен в Госдуму

Законопроект об утверждении Кабмином охранных границ Байкала внесен в Госдуму

Документ внес на рассмотрение глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев.

Законопроект предлагает установить границы Байкальской природной зоны с помощью нормативно-правового акта правительства Российской Федерации. Данная инициатива призвана устранить правовые неточности в части утверждения границ Байкальской природной территории и экологических зон, подчеркнул автор документа. 

Ранее Николаев призывал обратить внимание на постепенное уменьшение границ водоохранной зоны озера. Парламентарий обратился к генеральному прокурору Юрию Чайки с предложением провести проверку инициативы Минприроды на предмет нарушения законодательства. .

 

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Автор: Надежда Егорова
#госдума #байкал #кабмин
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