На прошедшей неделе цены на топливо резко замедлили рост

Цены на бензин и дизельное топливо в среднем по России в период с 5 по 9 июня резко замедлили рост, увеличившись всего на 0,1% против роста на 1,2-1,4% за аналогичный период ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По данным ведомства, цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%, в то время как на неделе с 29 мая по 4 июня цены на бензин росли на 1,4%, на дизтопливо — на 1,2%.

Цены на нефтепродукты начали резкий рост с начала весны. С середины апреля цена за литр бензина в среднем по стране превысила отметку 40 рублей за литр, а всего через две недели — 43 рублей. В этой ситуации Кабмин снизил акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с производителями, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

В ходе «прямой линии» 7 июня президент РФ Владимир Путина попросил министра энергетики Александра Новака доложить о ситуации с ростом цен на топливо. Глава Минэнерго ответил, что с 30 мая цены на автозаправочных станциях не растут.