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13:46   15 Июня 2018
Весь мир
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Трамп рассказал о готовности Обамы развязать войну с КНДР

Трамп рассказал о готовности Обамы развязать войну с КНДР

Об этом бывший президент США говорил еще до передачи власти, уточнил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Действующий президент Штатов добавил, что его предшественник тогда ни разу не общался с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он мог развязать войну без разговоров и попыток решить все мирно. Тем временем сам Трамп предложил тому сначала встретиться с Кимом.

Трамп рассказал о готовности Обамы развязать войну с КНДР

Глава страны признался, что во время переговоров в Сингапуре между ним и северокорейским лидером сложилась «очень хорошая химия». Стороны близки к тому, чтобы начать процесс ядерного разоружения КНДР и снятия американских санкций.

Ким Чен Ын и Трамп встретились в Сингапуре 12 июня. Лидеры обсудили условия денуклеаризации Корейского полуострова и шаги по восстановлению отношений Вашингтона и Пхеньяна. По итогам саммита стороны подписали двусторонний документ.

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Автор: Юлия Халус
#сша #обама #кндр #политика #трамп #новости #весь мир
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