Трамп рассказал о готовности Обамы развязать войну с КНДР

Об этом бывший президент США говорил еще до передачи власти, уточнил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Действующий президент Штатов добавил, что его предшественник тогда ни разу не общался с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он мог развязать войну без разговоров и попыток решить все мирно. Тем временем сам Трамп предложил тому сначала встретиться с Кимом.

Глава страны признался, что во время переговоров в Сингапуре между ним и северокорейским лидером сложилась «очень хорошая химия». Стороны близки к тому, чтобы начать процесс ядерного разоружения КНДР и снятия американских санкций.

Ким Чен Ын и Трамп встретились в Сингапуре 12 июня. Лидеры обсудили условия денуклеаризации Корейского полуострова и шаги по восстановлению отношений Вашингтона и Пхеньяна. По итогам саммита стороны подписали двусторонний документ.