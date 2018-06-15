Мы в соц.сетях:
Законопроект об утверждении Кабмином охранных границ Байкала внесен в Госдуму

Законопроект об утверждении Кабмином охранных границ Байкала внесен в Госдуму

 Щенки ищут дом

Щенки ищут дом
Украинец разделся перед Тимошенко во время ее выступления

Украинец разделся перед Тимошенко во время ее выступления

 Не менее 29 мирных граждан погибли в Донбассе с начала года — ОБСЕ

Не менее 29 мирных граждан погибли в Донбассе с начала года — ОБСЕ
С Россией лучше ладить, чем наоборот — Трамп о восстановлении «восьмерки»

С Россией лучше ладить, чем наоборот — Трамп о восстановлении «восьмерки»

 Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ
Законопроект об утверждении Кабмином охранных границ Байкала внесен в Госдуму

Законопроект об утверждении Кабмином охранных границ Байкала внесен в Госдуму

 Щенки ищут дом

Щенки ищут дом
Украинец разделся перед Тимошенко во время ее выступления

Украинец разделся перед Тимошенко во время ее выступления

 Не менее 29 мирных граждан погибли в Донбассе с начала года — ОБСЕ

Не менее 29 мирных граждан погибли в Донбассе с начала года — ОБСЕ
С Россией лучше ладить, чем наоборот — Трамп о восстановлении «восьмерки»

С Россией лучше ладить, чем наоборот — Трамп о восстановлении «восьмерки»

 Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ
13:48   15 Июня 2018
Весь мир
38

НАТО прекратило сокращение расходов на оборону

НАТО прекратило сокращение расходов на оборону

Все 29 стран-участниц Североатлантического альянса отказались от сокращения расходов на оборону. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

После встречи с Канцлером ФРГ Ангелой Меркель он заявил журналистам, что все союзники альянса, включая Германию, прекратили сокращение оборонных расходов.

В связи с этим генсек призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП, как того требует устав организации.

Как стало известно, страны-члены НАТО планируют увеличить суммарные расходы на вооружения на 3,8% в текущем году. Кроме того, участники альянса обязаны инвестировать не менее 20% от оборонного бюджета в разработку инновационных военных технологий. Как заявил Столтенберг, Европа и Канада дополнительно выделят на оборонные программы 87 миллиардов долларов. 

Ранее генсек альянса анонсировал появление двух новых командований в структуре Северо-атлантического альянса. Руководство альянса планирует расширить морское командование в Атлантическом океане, а также утвердить командование по логистике в Германии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#нато #столтенберг #оборона
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ Весь мир
Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ
Сергей Цеков напомнил, что Вашингтон поддерживал антиконституционный госпереворот в Киеве зимой 2014 года.
14:43   15 Июня 2018
37
Щенки ищут дом Россия

Щенки ищут дом

14:24   15 Июня 2018
35
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия

«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

11:04   15 Июня 2018
63
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак Россия

Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак

18:06   14 Июня 2018
128
Самое читаемое
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

 СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7

СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7

 Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

 Черчесов о звонке Путина после матча с СА: Просил играть так и дальше

Черчесов о звонке Путина после матча с СА: Просил играть так и дальше