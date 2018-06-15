НАТО прекратило сокращение расходов на оборону

Все 29 стран-участниц Североатлантического альянса отказались от сокращения расходов на оборону. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

После встречи с Канцлером ФРГ Ангелой Меркель он заявил журналистам, что все союзники альянса, включая Германию, прекратили сокращение оборонных расходов.

В связи с этим генсек призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП, как того требует устав организации.

Как стало известно, страны-члены НАТО планируют увеличить суммарные расходы на вооружения на 3,8% в текущем году. Кроме того, участники альянса обязаны инвестировать не менее 20% от оборонного бюджета в разработку инновационных военных технологий. Как заявил Столтенберг, Европа и Канада дополнительно выделят на оборонные программы 87 миллиардов долларов.

Ранее генсек альянса анонсировал появление двух новых командований в структуре Северо-атлантического альянса. Руководство альянса планирует расширить морское командование в Атлантическом океане, а также утвердить командование по логистике в Германии.