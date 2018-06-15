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16:24   15 Июня 2018
Россия
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Набиуллина: Повышение пенсионного возраста положительно скажется на рынке труда

Набиуллина: Повышение пенсионного возраста положительно скажется на рынке труда

Повышение пенсионного возраста в России окажет положительное влияние на рынок труда, учитывая текущую демографическую ситуацию. Об этом заявила журналистам глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По словам Набиуллиной, благодаря реализации принятого вчера правительством решения по пенсионной реформе, станет «больше людей, которые заняты в экономике».

«Но, конечно, чтобы в целом избежать проблему дефицита труда нужно прежде всего заниматься повышением производительности труда, отдачей труда — это ключевое направление», — сказала она Набиуллина в ответ на вопрос о нивелировании риска дефицита трудовых ресурсов в экономике России после принятия кабмином решения о повышении пенсионного возраста.

В четверг глава правительства Дмитрий Медведев объявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста. С 2019 года возраст выхода на пенсию мужчин постепенно поднимется до 65 лет, женщин — до 63 лет.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #набиуллина #рынок труда #занятость
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