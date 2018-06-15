Китай разорвал все торговые договоренности с США

Все соглашения по торговле теряют свою силу с этого момент из-за введения Вашингтоном импортных пошлин, объяснили в министерстве коммерции КНР.

Вашингтон в конце мая ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий против стран, которые поставляют эту продукцию американцам. Однако Мексике, Канаде, Аргентине, Австралии, Бразилии, Руспублике Корея и странам ЕС Штаты доли отсрочку до 1 июня.

Некоторые страны решили пообещали ответить американцам. Так, Евросоюз решил ввести ответные пошлины против США с 1 июля, а также инициировал разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Мексика и Канада ограничились ответными пошлинами. А Турция начала антидемпинговые расследования против американских компаний.