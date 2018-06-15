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16:29   15 Июня 2018
Весь мир
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Китай разорвал все торговые договоренности с США

Китай разорвал все торговые договоренности с США

Все соглашения по торговле теряют свою силу с этого момент из-за введения Вашингтоном импортных пошлин, объяснили в министерстве коммерции КНР.

Вашингтон в конце мая ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий против стран, которые поставляют эту продукцию американцам. Однако Мексике, Канаде, Аргентине, Австралии, Бразилии, Руспублике Корея и странам ЕС Штаты доли отсрочку до 1 июня.

Некоторые страны решили пообещали ответить американцам. Так, Евросоюз решил ввести ответные пошлины против США с 1 июля, а также инициировал разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Мексика и Канада ограничились ответными пошлинами. А Турция начала антидемпинговые расследования против американских компаний.

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Автор: Юлия Халус
#сша #экономика #китай #новости #пошлины
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