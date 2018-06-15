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16:10   15 Июня 2018
Россия
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Путин и Лукашенко утвердят программу внешней политики 19 июня

Путин и Лукашенко утвердят программу внешней политики 19 июня

Президент России Владимир Путин во вторник нанесет официальный визит в Белоруссию. Он примет участие в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В повестке дня российского лидера обсуждение итогов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества за 2017 год и утверждение ряда важных документов, в том числе перечень Приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018-2022 годы и Программа согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы. Также Путина проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которых лидеры обменяются мнениями по актуальным международным и двусторонним вопросам.

В начале недели Лукашенко заявлял о готовности к проведению 19 июня заседания ВГС в Минске. В повестке дня девять вопросов. Среди них темы об итогах торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии за 2017 год, о программе согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы, о присуждении премий Союзного государства в области искусства и литературы, о выполнении ранее принятых решений ВГС. Кроме того, по словам госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, совет обсудит темы отмены роуминга между странами.

Кроме того, Лукашенко ранее заявлял, что на июньском заседании ВГС будет обсуждаться вопрос пограничного контроля на российско-белорусской границе. Белорусский лидер сказал, что страна может закрыть границу в качестве ответной меры на аналогичное действие Москвы.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #белоруссия #лукашенко #вгс
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