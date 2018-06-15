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 МИД Украины назвал сплетнями слова Трампа о российском Крыме

МИД Украины назвал сплетнями слова Трампа о российском Крыме
16:05   15 Июня 2018
Весь мир
34

МИД Украины назвал сплетнями слова Трампа о российском Крыме

МИД Украины назвал сплетнями слова Трампа о российском Крыме

Киев не станет реагировать на эти слухи, заявила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

Более того, подчеркнула дипломат, Белый дом сам отказался комментировать это сообщение, объяснив это отсутствием соответствующей информации. Украинцы же не собираются обращать внимание на сплетни.

Ранее портал BuzzFeed со ссылкой на дипломатический источник написал, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с лидерами G7 назвал Крым российским. Тем не менее никаких официальных подтверждений этим данным нет.

МИД Украины назвал сплетнями слова Трампа о российском Крыме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва не комментирует непроверенные утечки: она работает только с фактами. И, вне зависимости от заявлений Трампа, РФ уже давно огласила свою точку зрения о статусе Крыма и не меняла свою позицию.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам народного референдума. Жители полуострова не захотели оставаться в составе Украины после государственного переворота. Тем не менее Киев до сих пор считает результаты голосования незаконными.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #украина #крым #политика #трамп #новости #весь мир
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