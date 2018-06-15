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16:22   15 Июня 2018
Россия
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Гостиницы, такси, билеты в театр: Инфоцентр метро Москвы расширяет услуги для болельщиков ЧМ-2018

Гостиницы, такси, билеты в театр: Инфоцентр метро Москвы расширяет услуги для болельщиков ЧМ-2018

На станции столичного метро «Тушинская» расположился Информационный центр, в котором болельщики ЧМ-2018 смогут не только получить справочную информацию, но и получить помощь в повседневных делах.

Центр расширил спектр услуг, теперь футбольные фанаты смогут прямо в подземке найти гостиницу и забронировать номер, вызвать такси и даже подобрать билеты в театр. Во всем помогут консультанты, которые также напоминают о бесплатном проезде, сообщают о приуроченных к соревнованию мероприятиях и приглашают на фестиваль болельщиков.

Гости мундиаля могут обратиться в инфоцентр за помощью, если они потерялись, сотрудники им объяснят как добраться до гостиницы, стадиона, ресторана и расскажут о достопримечательностях Москвы.

Гостиницы, такси, билеты в театр: Инфоцентр метро Москвы расширяет услуги для болельщиков ЧМ-2018

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Автор: Екатерина Розина
#россия #метро москвы #тушинская #инфоцентр #москвасейчас
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