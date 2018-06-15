США ввели пошлины на товары из Китая

Вашингтон ввел торговые пошлины размером в 25% в отношении китайских товаров. По словам президента США Дональда Трампа, данная мера коснется примерно десятой части китайского импорта.

Налоговые сборы затронут импортные товары, содержащие индустриально значимые технологии на сумму от 50 миллиардов долларов. Таким образом Белый дом стремится защитить американские компании от кражи их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиями.

Если Китай примет ответные меры, Вашингтон введет дополнительные торговые пошлины. Протекционистская политика США в отношении КНР обусловлена необходимостью восстановления торгового баланса между странами, в котором сейчас наблюдается дефицит размером в 500 миллиардов долларов, заключил американский лидер.

Новые тарифы вступят в силу после публикации полного списка товаров, попавших под рестрикции.

Кроме того, 30 июня Вашингтон собирается объявить о введении инвестиционных ограничений и дополнительном контроле над экспортом технологий для китайского бизнеса.

Ранее Пекин заявил о готовности незамедлительно ответить на любые торговые ограничения со стороны Белого дома.