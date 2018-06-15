Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

А именно совместные усилия по обеспечению безопасности на сирийско-израильской границе, уточнили в пресс-службе Кремля.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу, 15 июня, пообщались по телефону. Стороны обсудили обстановку на сирийско-израильской границе и условились о наращивании координации по САР. В частности, по вопросам противодействия международному терроризму.

Кроме того, политики договорились о контактах на различных уровнях.

В конце мая текущего года Тель-Авив разрешил Дамаску разместить близ сирийско-израильской границы войска САА, чтобы обеспечивать безопасность в зоне деэскалации «Идлиб», созданной в прошлом году. Однако присутствовать в этом районе могут только сирийские военные. Израиль опасается, что солдаты Ирана или бойцы ливанского движения «Хезболлах» могут попытаться организовать провокации против израильтян.