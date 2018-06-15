Минтруд: Число пенсионеров за 11 лет увеличилось на семь миллионов

Численность пенсионеров возросла на семь миллионов человек за последние 11 лет, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко на заседании Совета Федерации.

Как рассказали эксперты Росстата, по самым скромным прогнозам, число пенсионеров вырастет еще на шесть миллионов человек, пишет ТАСС.

Одновременно численность трудоспособного населения России сократилась на семь миллионов человек. В ближайшее время ведомство ожидает снижение данного показателя на четыре миллиона человек, добавил чиновник.

Накануне министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что продолжительность жизни граждан в период проведения пенсионной реформы возрастет.

В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о начале пенсионной реформы. С 2019 года возраст выхода на пенсию для мужчин постепенно поднимется до 65 лет, для женщин — до 63.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал инициативу, поскольку повышение пенсионного возраста положительно скажется на размере выплат.