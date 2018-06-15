Совфед поддержал предложение Кабмина повысить НДС
Повышение налога на добавленную стоимость не ударит по бедным слоям населения, уверяет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Кроме того, отмена налогов для консолидированной группы налогоплательщиков и изменения структуры распределения акцизов на топливо в пользу регионов, которые также предлагает правительство, - те изменения, которых сенаторы пытаются добиться на протяжении уже нескольких лет. Но не исключено, что при рассмотрении проектов Совфед предложит к ним свои изменения.
Кабмин РФ накануне, 14 июня, одобрил законопроект о повышении НДС до 20%. Министры также предложили закрепить на постоянной основе тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на уровне 30% и отказаться с 2023 года от налогов для консолидированной группы налогоплательщиков.