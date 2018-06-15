Меркель и Макрон обсудят будущее Европы во вторник в замке Мезерберг

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон 19 июня встретятся в правительственной резиденции — замке Мезеберг. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, переговоры и рабочий обед лидеров пройдут 19 июня около полудня, а на вторую половину дня запланированные термано-французские межправконсультации. Центральные темы — будущее Европы. В том числе речь пойдет об общем германо-французском вкладе на Совете ЕС 28-29 июня.

Зайберт добавил, что к лидерам должен присоединиться глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. На обед его не пригласили. Глава ЕК прибудет в замок вечером, где они вместе проведут встречу с главами ведущих европейских компаний в рамках «круглого стола» European Round Table of Industrialists. Основные темы — инвестиции, торговля и дигитализация.