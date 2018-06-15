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15:51   15 Июня 2018
Весь мир
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Пример демократии: Поклонская пригласила Трампа в Крым убедиться в правильности суждений

Пример демократии: Поклонская пригласила Трампа в Крым убедиться в правильности суждений

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предложила главе США задать урок трусливым коллегам и на собственном примере показать как работает демократия, что есть независимость и как действуют порядочные политики.

В интервью для «Федерального агентства новостей» член партии «Единая Россия» прокомментировала информацию, что Трамп признал Крым российским и на ужине с коллегами из «Большой семерки» отстоял свою позицию.

Поклонская пригласила американского лидера посетить Крым и добавила, что эта поездка станет прямым доказательством независимости главы США. 

Пример демократии: Поклонская пригласила Трампа в Крым убедиться в правильности суждений

Она отметила, что американские политики идут вразрез с линией собственного президента, об этом говорит их страх прокомментировать и поддержать высказывание лидера о российской принадлежности Крыма. Таким образом, они нарушают международные основы права и общепризнанные принципы справедливости, возмутилась политик.

Пример демократии: Поклонская пригласила Трампа в Крым убедиться в правильности суждений

Очевидный факт: Крым-это Россия, а американцы прикидываются глухонемыми. Депутат объяснила, что такая реакция является трусостью.

В заключении Поклонская пригласила Трампа нанести визит в Крым и добавила, что «его трусливые коллеги-политики после такой поездки забудут, как их зовут»

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Автор: Екатерина Розина
#крым #трамп #поклонская
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