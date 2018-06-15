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Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ
14:43   15 Июня 2018
Весь мир
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Сентор от Крыма поддержал Трампа, обвинившего Обаму в воссоединении полуострова с РФ

Сергей Цеков напомнил, что Вашингтон поддерживал антиконституционный госпереворот в Киеве зимой 2014 года.

Сенатор от республики Крым Сергей Цеков в беседе с ИА «Политика сегодня» прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что его предшественник Барак Обама «упустил Крым».

«Президент Обама упустил Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну», — приводит канал CNN заявление главы Белого дома. 

Сергей Цеков считает, что такие слова Трампа — продолжение дискуссии между нынешним и предыдущим президентами, у которых «отношения не складываются». 

«Но основная причина, которая стала толчком к нашим быстрым действиям по воссоединению с Россией, это антиконституционный, кровавый госпереворот в Киеве в 2014 году. Все хорошо знают, что переворот поддерживался в том числе американцами, Обамой. Как говорится, посеешь ветер — пожмешь бурю», — сказал Цеков.

Он не согласился с Трампом по части якобы неуважительного отношения России к другим странам. 

«Отношение России ко всем государствам, в том числе к США, всегда были ровные. Мы уважаем суверенитет, культурные ценности других государств. Не вмешиваемся во внутренние дела других стран, кто бы там чего не говорил», — подчеркнул сенатор.

Ранее портал Buzzfeed, ссылаясь на дипломатические источники, сообшил, что что президент США Дональд Трамп на саммите G7 на прошлой неделе в Канаде якобы назвал Крым российсикм регионом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не склонен доверять информации СМИ об этом.

Крым стал российским регионом после результатов референдума, проведенного в марте 2014 года. При явке в 80% за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей Крыма и 95,6% Севастополя.

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Автор: Мария Владимирова
#дональд трамп #сша #крым #барак обама #сергей цеков
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