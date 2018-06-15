Захарова о словах Трампа: Тема статуса Крыма давно закрыта

И комментировать какие-то заявления, сделанные за закрытыми дверями, - дело неблагодарное, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ресурс BuzzFeed News ранее сообщал со ссылкой на дипломатический источник, что президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами G7 назвал Крым российским. Однако остается неизвестным, пошутил ли американский лидер или решил радикально поменять политику своей страны.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать эти слухи.

И представительница МИД РФ Мария Захарова согласилась с ней. Москва также не собирается комментировать утечки, которые могут оказаться ложью. Нужно оперировать только фактами. К тому же Россия уже давно обозначила свою позицию по Крыму.

Крым в марте 2014 года присоединился к РФ по итогам референдума. Жители полуострова не захотели оставаться в составе Украины после государственного переворота. Однако Киев до сих пор не признает результаты голосования, считая их незаконными.